Кассетные ATACMS могут появиться в Украине уже на следующей неделе, - Newsweek

"На этой неделе, вероятно, будет одобрено решение по кассетным ракетам HIMARS", - заявил Дэн Райс, который сейчас является президентом Американского университета в Киеве, ссылаясь на разговоры с "американскими лицами, принимающими решения, и американцами, которые должны реализовать их доставку в Украину".

Дэн Райс, бывший офицер армии США и выпускник Вест-Пойнта, ранее работал специальным советником украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного, консультируя по американскому оружию, которое могло бы помочь переломить ситуацию против начавшегося полномасштабного вторжения России.

"Получение одобрения HIMARS DPICM на этой неделе изменит правила игры, - сказал Райс. - И без необходимости обучения и изменений, они, скорее всего, появятся на поле боя на следующей неделе, что будет иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы".

Райс уже несколько месяцев работает с американскими законодателями и представителями Пентагона, настаивая на модернизации боеприпасов, которые, помогу выиграть войну, предоставив украинским силам возможность опустошать российские командные пункты, логистические центры и маршруты снабжения на оккупированных территориях юга Украины.

Киев уже давно настаивает на ракетах ATACMS, версии которых могут доставлять твердую фугасную боеголовку на расстояние 300 километров. Версии ракет с кассетными боеприпасами имеют меньшую дальность действия и разбрасывают сотни бомб над целевой областью.

Белый дом последовательно отказывался поставлять какую-либо версию ATACMS из-за опасений по поводу внутренних запасов и опасений, что ее использование Украиной может спровоцировать эскалацию ответных мер со стороны Москвы.

Президент Джо Байден, похоже, готов дать зеленый свет передаче ATACMS после своей встречи с президентом Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке. Какая версия оружия и сколько ракет будет поставлено, остается неясным, как и сроки поставки.

Кассетные ATACMS

Райс считает, что ракета ATACMS M39 с дальностью полета чуть более 100 миль (160 км), а также ракеты меньшей дальности M26 и M26A1 - все они вооружены кассетными боеприпасами - могут послужить мощным оружием для украинских военных и ступеньками на пути к ракете самой дальней дальности с одной боеголовкой.

Брифинги с высокопоставленными законодателями "помогли комитетам Палаты представителей и Сената по международным отношениям и вооруженным силам лучше понять, что представляет собой семейство кассетных боеприпасов для гаубиц и HIMARS", сказал Райс.

"Один высокопоставленный представитель сказал мне, что это допускает компромисс. Раньше они считали, что выбор был бинарным - либо все, с 190-мильной системой ATACMS с одиночной боеголовкой, либо ничего", - сообщил он.

Ракеты M26 и M26A1 запускаются из шестиракетных блоков HIMARS и других западных реактивных систем залпового огня. Более крупный ATACMS M39 запускается как одна ракета с использованием другой подвески, установленной на тех же машинах.

"Предоставление им вариантов кластера с дальностью действия 20, 28 и 100 миль стало идеальным компромиссом. Все три M26, M26A1 и M39 являются оружием, которое необходимо иметь украинцам. Я считаю, что они выберут M26, M26A1 и M39 в качестве компромисса для 190-мильной системы ATACMS".

Райс заявил, что американские ракеты с кассетными боеприпасами, предназначенные для утилизации, но еще не уничтоженные, могут быть быстро переданы на вооружение Украины.

"Их планируется уничтожить, поэтому их балансовая стоимость составляет 0 долларов. На самом деле, стоимость отрицательна, поскольку стоимость уничтожения значительна по сравнению с доставкой в Украину. Таким образом, республиканцы, которые не хотят тратить деньги на Украину, не могут спорить. Это смертельно и бесплатно", - сказал он.

ATACMS для Украины

Западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки.

Во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS, сообщило NBC News.

Согласно данным The Washington Post, Украина может получить ракеты ATACMS, вооруженные кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Существует три версии ракет, о которых читайте в материале РБК-Украина.