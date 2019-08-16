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Карткові інновації від Укргазбанку

Новини » Новини компаній    16.08.2019 - 17:42
Карткові інновації від Укргазбанку

Новий онлайн-сервіс поповнення кредитних карток без комісії.

"Укргазбанк постійно розширює перелік сервісів, якими клієнти банку можуть скористатися дистанційно. Наразі впроваджено онлайн-сервіс поповнення кредитних карток безпосередньо на сайті банку – без комісії та з картки будь-якого банку."- повідомив Кирило Шевченко, голова правління Укргазбанку.

Новий сервіс дозволяє поповнювати кредитні картки Укргазбанку з платіжних карток будь-якого українського банку. Без додаткових витрат та комісій, вдома чи офісі, у будь-який час та в будь-якій країні світу.

Особливу увагу банк приділив безпеці проведення онлайн-трансакцій: всі без винятку платежі здійснюються за технологією 3D Secure, що забезпечує максимальний рівень безпеки операцій.

Скористатись новим сервісом дуже просто. Для цього потрібно перейти на сторінку сайту "Поповнення кредитних карток без комісії", заповнити необхідні поля онлайн-форми та підтвердити переказ.

Спробуйте і переконайтесь! Це – просто, зручно, безпечно!

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