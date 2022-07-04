Картину, за ескізом якої "Укрпошта" випустила марку, купили на аукціоні за 18 тисяч доларів

Зазначається, що організатори аукціону витратять ці гроші на придбання автомобілів для українських військовослужбовців.

"Приємно бути дотичним до сучасного українського мистецтва воєнного часу. Особливо, коли кошти від покупки картини будуть спрямовані на те, щоб наблизити зустріч усієї російської армії зі славнозвісним кораблем", - заявив засновник фонду Андрій Веселий.

Аукціон став частиною благодійного вечора, що відбувся 30 червня у Львові. Усього завдяки пожертвам благодійників на потреби Збройних сил вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень. Окрім авто, на фронт також поїдуть бронежилети, каски, аптечки, продуктові набори та інші необхідні військовим речі.

Благодійний Фонд Родини Веселого виставить картину на марку в одному з громадських просторів міста Дрогобич.

Нагадаємо, фраза "Русскій воєнний корабль, іді …" стала знаковою для українців після того, як пролунала від українського прикордонника на острові Зміїний. Нею український захисник відповів на пропозицію здатися від російського корабля.

12 квітня "Укрпошта" випустила поштову марку, взявши за основу ілюстрації картину Гроха.

14 квітня зображений на картині та марці корабель - флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" - продемонстрував від’ємну плавучість.

Після цього "Укрпошта" випустила ще одну марку - "Русскій воєнний корабль… Всьо!". В перший день продажу українці купили понад 800 тисяч таких марок.

БО "Благодійний фонд Родини Веселого" створено Андрієм Веселим у 2013 році для реалізації соціальних проектів. Зокрема, для допомоги військовослужбовцям та родинам захисників, що загинули.

З початку повномасштабного вторгнення Росії фонд створив логістичний хаб у Дрогобичі, опікується гуманітарною допомогою для переселенців, матеріальною допомогою для військових частин, передає засоби індивідуального захисту і транспорт на передову.