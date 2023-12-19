ВСУ атаковали в западной части Запорожской области :карты ISW

Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области и атаковали в западной части Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По словам ISW, 18 декабря российские войска продолжали наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, вероятно, не продвинулись вперед.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к северо-востоку и восточнее Купянска в районе Синьковки и к востоку от Петропавловки, к северо-западу от Кременной в районе Макеевки, к западу от Кременной в районе к востоку от Тернов и к югу от Кременной в районе Спорного.
Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что российские войска сосредоточили большую часть своих атак на Макеевке и что тяжелые бои происходили возле Тернов.
Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки, Лимана Первого, озера Лиман, Тернов и Житловки.
ISW обнаружил, что российские войска продолжили атаки под Бахмутом 18 декабря, но подтвержденных успехов не добились.
Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, что военнослужащие ВДВ захватывают украинскую позицию к северо-западу от Бахмута.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили до 17 российских атак в районе Богдановки, Клещиевки и Андреевки.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) безуспешно атаковали близ Клещиевки и Андреевки.
Также Министерство обороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск России отразили украинские атаки в районе Белогоровки, Курдюмовки, Шумов и Пивденного.
В институте выяснили, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 18 декабря, но подтвержденных успехов не добились.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 31 российскую атаку к востоку от Новобахмутовки, к югу от Тоненького, и вблизи Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.
По словам ISW, 18 декабря российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от Донецка и подтвердили продвижение.
Видео с геолокацией, опубликованное 18 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись вдоль южной окраины Новомихайловки.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере 12 российских атак в районе Новомихайловки.
Машовец заявил, что подразделения российского 33-го мотострелкового полка атаковали к северу от Новомихайловки.
Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки.
ISW обнаружил, что ни российские, ни украинские источники не сообщали о российских или украинских наземных атаках в районе границы Донецкой и Запорожской областей 18 декабря.
Представители института обнаружили, что 18 декабря российские войска продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Работино, западнее Вербового и западнее от Новопрокоповки.
По словам российских источников, 18 декабря украинские войска провели безуспешные наземные атаки в западной части Запорожской области.
Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки к северу от Новопрокоповки.
По словам ISW, украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области, и российские войска недавно добились незначительных успехов в этом районе.
Видео с геолокацией, от 18 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в Крынках.
На кадрах, опубликованных 18 декабря, предположительно видно, как украинский беспилотник поражает российский основной боевой танк Т-90 близ Крынков.
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