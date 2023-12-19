ВСУ атаковали в западной части Запорожской области :карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, 18 декабря российские войска продолжали наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, вероятно, не продвинулись вперед.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к северо-востоку и восточнее Купянска в районе Синьковки и к востоку от Петропавловки, к северо-западу от Кременной в районе Макеевки, к западу от Кременной в районе к востоку от Тернов и к югу от Кременной в районе Спорного.

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что российские войска сосредоточили большую часть своих атак на Макеевке и что тяжелые бои происходили возле Тернов.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки, Лимана Первого, озера Лиман, Тернов и Житловки.

Операция №2 - Донецкая область

ISW обнаружил, что российские войска продолжили атаки под Бахмутом 18 декабря, но подтвержденных успехов не добились.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, что военнослужащие ВДВ захватывают украинскую позицию к северо-западу от Бахмута.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили до 17 российских атак в районе Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) безуспешно атаковали близ Клещиевки и Андреевки.

Также Министерство обороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск России отразили украинские атаки в районе Белогоровки, Курдюмовки, Шумов и Пивденного.

В институте выяснили, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 18 декабря, но подтвержденных успехов не добились.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 31 российскую атаку к востоку от Новобахмутовки, к югу от Тоненького, и вблизи Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

По словам ISW, 18 декабря российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от Донецка и подтвердили продвижение.

Видео с геолокацией, опубликованное 18 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись вдоль южной окраины Новомихайловки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере 12 российских атак в районе Новомихайловки.

Машовец заявил, что подразделения российского 33-го мотострелкового полка атаковали к северу от Новомихайловки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

ISW обнаружил, что ни российские, ни украинские источники не сообщали о российских или украинских наземных атаках в районе границы Донецкой и Запорожской областей 18 декабря.

Представители института обнаружили, что 18 декабря российские войска продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Работино, западнее Вербового и западнее от Новопрокоповки.

По словам российских источников, 18 декабря украинские войска провели безуспешные наземные атаки в западной части Запорожской области.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки к северу от Новопрокоповки.

По словам ISW, украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области, и российские войска недавно добились незначительных успехов в этом районе.

Видео с геолокацией, от 18 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в Крынках.

На кадрах, опубликованных 18 декабря, предположительно видно, как украинский беспилотник поражает российский основной боевой танк Т-90 близ Крынков.