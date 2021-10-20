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На карті Apple Music зобразили Крим як частину Росії: реакція України

Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

В додатку Apple Music for Artists знайшли карту України без Криму, а півострів зображається як частина Росії. У Міністерстві закордонних справ України на це відреагували.

Заяву щодо цієї ситуації зробив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації.

"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України", - заявив він.

Зазначимо, що карта в додатку Apple виглядає зараз так.

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