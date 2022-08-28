Карта війни в Україні на 28 серпня: де окупанти ведуть наступи

Оновлена карта бойових дій в Україні на 28 серпня. Російські окупанти ведуть масовані наступи, зокрема, на Донбасі, а наші захисники відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

Примітно, за новими даними карти, село Бражківка в Харківській області перебуває під контролем українських військ. Втім ці дані потребують офіційного підтвердження Генштабу.

Відомо, що на Авдіївському напрямку ЗСУ дали жорстку відсіч росіянам на напрямку Лозове -Первомайське.

Тим часом на Слов'янському напрямку противник намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але не мав успіху та відійшов.

На Бахмутському напрямку російські війська спробували наступати в напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого, але українські захисники зупинили та відкинули ворога назад.

Крім того, на Південнобузькому напрямку окупанти продовжували вражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів.