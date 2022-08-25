RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни в Україні на 25 серпня від Британії: яка ситуація на фронтах

Фото: опублікована карта війни від розвідки Великобританії на 25 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні на сьогодні, 25 серпня. Російські окупанти продовжують наступати на низці напрямків, зокрема, на Донбасі, а ЗСУ відбивають ворожі штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними карти, українські бійці зупинили ворожий наступ на Авдіївському напрямку.

Тим часом Бахмутському напрямку ворог з авіації бив поблизу Соледара та Зайцевого та провалив наступ у напрямку до Майського - Кодема.

Також на Слов’янському напрямку російські окупанти вели штурм у напрямку Пасіка - Долина, але безрезультатно - ворог відійшов.

Крім того, на Південнобузькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення.

Такі ж ворожі атаки велися ворогом і на Харківському напрямку. Зокрема, війська РФ намагалися наступати в районі населених пунктів Пасіка та Долина, але зазнали невдачі.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, російські окупанти за минулу добу вели атаки в області на чотирьох напрямках. Втім, з втратами ворог відступив.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбасВійська РФВійна Росії проти України