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Карта війни в Україні на 13 серпня: що відбувається на фронтах

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Україна, Субота 13 серпня 2022 13:05
Карта війни в Україні на 13 серпня: що відбувається на фронтах Фото: оприлюднена актуальна карта війни в Україні на 13 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована актуальна карта бойових дій в Україні на сьогодні, 13 серпня. Російські окупанти намагаються вести штурми на декількох напрямках, втім ЗСУ відбивають спроби ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Карта війни в Україні на 13 серпня: що відбувається на фронтах

Зокрема, противник намагався просунутися до Лисичанського НПЗ. Наразі на напрямку Спірне - Івано-Дар’ївка продовжуються бойові дії.

Також російські війська вели штурмові дії в напрямках Покровське - Бахмут, Відродження - Вершина, Вуглегірська ТЕС - Зайцеве, але також успіху не мав та відступив.

Тим часом противник намагається вести наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка та Спартак - Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад.

Карта війни в Україні на 13 серпня: що відбувається на фронтах

Бойові дії тривають на напрямках Донецьк - Піски та Новоселівка - Олександропіль.

Разом з тим у напрямку Сторожове - Новосілка українській бійці успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.

Карта війни в Україні на 13 серпня: що відбувається на фронтах

Відомо, що на Південнобузькому напрямі ворог намагався провести наступ, але безрезультатно. На Новопавлівському та Запорізькому напрямку росіяни обстрілювали позиції наших захисників.

Карта війни в Україні на 13 серпня: що відбувається на фронтах

На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів.

Нагадаємо, що глава розвідки Великобританії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні.

Раніше повідомлялося, як удари українських військових по мостах на півдні вплинули на сили росіян.

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