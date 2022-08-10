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Карта війни в Україні на 10 серпня: де ведуться бої

Фото: опублікована карта війни в Україні на 10 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована свіжа карта війни в Україні на 10 серпня. Окупанти продовжують вести штурмові дії на Донбасі, при цьому ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

Як помітно з оновлених даних, українським бійцям вдалося витіснити російських окупантів назад до траси біля Красногорівки. У Генштабі також підтверджують, що ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків, але безрезультатно.

Тим часом на бахмутському напрямку противник намагався вести штурм на напрямках Новолуганське - Спірне, Володимирівка - Яковлівка, Стряпівка - Соледар. Втім, успіху не мав, відійшов.

Крім того, росіяни мають намір відновити наступ на напрямку Донецьк - Піски, бойові дії продовжуються.

Разом з тим противник намагався вести наступ в напрямках Мінеральне - Авдіївка та Спартак - Авдіївка, але ворогу не вдалося здійснити задумане, він з втратами відійшов.

Тим часом на харківському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямку Ветеринарне - Уди - безрезультатно. Тривають бої на напрямку Байрак - Гусарівка.

На Південнобузькому напрямку ворог бив із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія створила велике формування сухопутних військ для продовження війни в Україні.

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