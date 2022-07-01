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Мапа війни в Україні на 1 липня: дані британської розвідки

Фото: опублікована мапа бойових дій в Україні на 1 липня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Опубліковано актуальну мапа бойових дій в Україні станом на сьогодні, 1 липня. ЗСУ атакують на двох напрямках, проте окупанти продовжують наступати у напрямку Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Як видно з опублікованої карти, українські військові атакують російську армію на Херсонському напрямку. Також захисники продовжують битися на Донбасі та на околицях Харкова.

Водночас російські війська концентрують свої зусилля на Донецькому і Луганському напрямках. Окупанти завдають удари в районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.

Нагадаємо, 1 липня окупанти завдали ракетні удари по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інший - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Наразі відомо про 21 загиблого.

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