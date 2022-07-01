Мапа війни в Україні на 1 липня: дані британської розвідки

Опубліковано актуальну мапа бойових дій в Україні станом на сьогодні, 1 липня. ЗСУ атакують на двох напрямках, проте окупанти продовжують наступати у напрямку Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Як видно з опублікованої карти, українські військові атакують російську армію на Херсонському напрямку. Також захисники продовжують битися на Донбасі та на околицях Харкова.

Водночас російські війська концентрують свої зусилля на Донецькому і Луганському напрямках. Окупанти завдають удари в районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.