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Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 12:58
Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронте Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Восток Украины остается самым горячим участком фронта. Украинские военные отбивают атаки российской армии и держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Россияне не покидают намерений захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На этих участках фронта идут ожесточенные непрерывные бои.

В других направлениях, в частности в Запорожской и Харьковской областях, также идут боевые действия, однако не столь интенсивные. Линия фронта стабильна.

В то же время оккупанты постоянно обстреливают мирные населенные пункты на востоке и юге Украины.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россияне сменили тактику на востоке Украины. Оккупанты вблизи Бахмута бросают в бой пехоту, а не технику, как было раньше.

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