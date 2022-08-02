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Карта бойових дій в Україні на 2 серпня: дані британської розвідки

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Лондон, Вівторок 02 серпня 2022 16:20
Карта бойових дій в Україні на 2 серпня: дані британської розвідки Фото: російські окупанти продовжують спроби наступу на Донбасі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти продовжують спроби наступу на Донбасі. У той час як українські війська тримають стійку оборону і наносять контрудари на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опубліковану в Tiwtter.

Карта бойових дій в Україні на 2 серпня: дані британської розвідки

За даними британської розвідки, ситуація на східному фронті стабілізувалася. Окупанти не змогли просунутися на нові позиції і продовжують завдавати ракетних ударів по районах Харківської, Донецької та Луганської областей.

Українські війська в свою чергу роблять спроби контрнаступу на Херсонському напрямку, де досить активно звільняють населені пункти від загарбників.

Також незначні контратаки ЗСУ помітні в районі Ізюма.

Нагадаємо, за даними ISW, відведення частини російських військ з Донецької області позбавить угруповання окупантів навколо Слов'янська необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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