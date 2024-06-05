4 июня в Карском море перевернулся российский буксир "Байкал". Экипаж пытались эвакуировать с помощью ледокола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру РФ .

Так, 4 июня, около 20:00, в Красноярском крае в акватории Енисейского залива Карского моря в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира "Байкал", принадлежащего ООО "СП Терминал".

"Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола "Владивосток", один числится пропавшим без вести", - утверждают в прокуратуре.

Как отмечают российские прокуроры, на месте происшествия проводятся спасательные мероприятия, Норильской транспортной прокуратурой по факту ЧП организована проверка.

Для справки

Карское море омывает северные берега России, расположено между островами Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и архипелагом Северная Земля.

Море сравнительно неглубокое: преобладающая глубина 30-100, максимальная - 600 м. Площадь водной акватории составляет 880 тыс. кв. км.

ЧП с российскими кораблями

Помимо того, что украинские спецслужбы постоянно занимаются уменьшением "популяции" российских кораблей, проводя соответствующие удары по военным целям РФ, которыми являются и суда, в самой РФ часто происходят и ЧП с их участием.

Например, в конце мая в Санкт-Петербурге на реке произошла авария с участием кораблей. Одно прогулочное судно протаранило другое. Кроме того, в феврале в порту Санкт-Петербурга начался пожар на российском ледоколе "Ермак". Судно якобы уже не использовали.