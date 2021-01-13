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Карпати засипає снігом, є загроза лавини. Туристів просять не ходити в гори

Автор: РБК-Україна

У зв'язку зі снігопадами в Карпатах туристів просять утриматися від походів у гори. Там зберігається велика загроза сходження лавин.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Повідомляється, що в Карпатах оголошено штормове попередження. На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 14 січня у зв'язку зі снігопадом і хуртовинами очікується значна лавинна небезпека (III рівень).

Синоптики відзначають, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин.

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"Радимо утриматися від походів на високогір'я і в гори", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні зберігається помірна лавинна небезпека (II рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах сталася чергова аварія на підйомнику, і рятувальникам довелося евакуювати 14 осіб.

Також повідомлялося, що в Карпати прийшло похолодання, гори засипало снігом і вдарили морози.

Прогноз погоди
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