У Карпатах випав сніг, на горі піп Іван обмежена видимість

Фото: сніг у Карпатах (facebook.com/Ruslan Grodyuk)

У Карпатах у неділю, 27 вересня, випав сніг. Опади випали на горі піп Іван, через що там обмежена видимість.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 8:55 27.09.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 10-12м/с, хмарно, дощ з мокрим снігом, обмежена видимість до 100 м", - вказано у повідомленні.

Крім того, у мережі опублікували відео із Чорногірського хребта.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла, що на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як писало РБК-Україна, рятувальники закликали туристів, які збираються у Карпати, зареєструватися на порталах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це дозволить оперативно знайти та надати необхідну допомогу туристам, у разі надзвичайної ситуації.

Так, у кінці серпня в Карпатах під час сходження з гори Говерла заблукали 15 туристів; їх вдалося розшукати.