У Карпатах зійшли дві лавини

Зі східного схилу гори Брецкул зійшли дві лавини мокрого снігу

В Карпатах сошли две лавины мокрого снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-франковской ОГА.

"С восточного склона горы Брецкул сошли две лавины мокрого снега. Ориентировочная дата схода - ночь на 6 февраля. Объемы - 120 и 330 м куб. Убытков нет", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ОГА, 8 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В ГСЧС сообщили, что в горах Прикарпатья в начале следующей недели из-за оттепели сохранится значительная снеголавинная опасность. В частности, 11 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, 8 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, снег с дождем ожидается только в Крыму, температура воздуха днем поднимется до +7. По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +1 до +7, ночью от -2 до -6.