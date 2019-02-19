У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Ілюстративне фото (УНІАН)

Лавинна небезпека зберігається внаслідок відлиги

У Карпатах сьогодні, 19 лютого, збережеться значна лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, внаслідок відлиги, в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 19 лютого 2019 року на території України без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +11.

У Києві без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від -5 до -7, вітер південний, 5-10 м/с.

Як писав Styler, синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 19 лютого.

У Києві найближча ніч також буде прохолодною для жителів столиці. Очікується від -4 до -7 градусів. Проте вже вдень сонце прогріє до +4 +6 градусів. Синоптик застерігає: 22-23 лютого прийдуть суттєві морози. А в неділю, 24 лютого, знову потеплішає.