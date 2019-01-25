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В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 08:47
В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (УНІАН)

У горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека

У Карпатах очікується значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, у зв’язку із приростом снігового покриву, 25 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 25 січня 2019 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -5.

Також РБК-Україна писало, що найближчим часом сильні снігопади в Україні припиняться. Але зовсім без опадів не обійдеться

Як писав Styler, в Україні у деякі області все-таки прийде потепління. 

Однак, за словами народного синоптика Наталки Діденко, у найближчі дні ще буде морозно.

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