В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Ілюстративне фото (УНІАН)

У горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека

У Карпатах очікується значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, у зв’язку із приростом снігового покриву, 25 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 25 січня 2019 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -5.

Також РБК-Україна писало, що найближчим часом сильні снігопади в Україні припиняться. Але зовсім без опадів не обійдеться.

Як писав Styler, в Україні у деякі області все-таки прийде потепління.

Однак, за словами народного синоптика Наталки Діденко, у найближчі дні ще буде морозно.