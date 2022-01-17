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В Карпатах зберігається загроза сходження лавин

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Карпати, Понеділок 17 січня 2022 13:26
В Карпатах зберігається загроза сходження лавин Фото: в Карпатах є загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

У Карпатах зберігається загроза сходження лавин. У горах - снігопади та хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 17-18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області очікується та Івано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

Зазначимо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки через вітер.

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