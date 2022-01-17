В Карпатах зберігається загроза сходження лавин
Фото: в Карпатах є загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
У Карпатах зберігається загроза сходження лавин. У горах - снігопади та хуртовина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 17-18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області очікується та Івано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека.
Зазначимо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки через вітер.