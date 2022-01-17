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В Карпатах сохраняется угроза схода лавин

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Карпаты, Понедельник 17 января 2022 13:26
В Карпатах сохраняется угроза схода лавин Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах сохраняется угроза схода лавин. В горах - снегопады и метель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В связи со снегопадами и метелями 17-18 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Отметим, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, сегодня в некоторых регионах объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра.

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