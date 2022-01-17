В Карпатах сохраняется угроза схода лавин
Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Карпатах сохраняется угроза схода лавин. В горах - снегопады и метель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В связи со снегопадами и метелями 17-18 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Отметим, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, сегодня в некоторых регионах объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра.