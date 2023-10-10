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В Карпатах - снег с туманом. Туристов предупредили об опасности

Фото: снег в Карпатах 10 октября на горе Поп Иван (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Владимир Костырин

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег во вторник, 10 октября, на фоне морозной "минусовой" температуры воздуха, а также фиксируется ухудшение видимости из-за тумана.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост и Укргидрометцентр.

Такие погодные условия могут представлять угрозу для путешествий в горах.

Отмечается, что сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский - ограниченная видимость в связи с туманом. Кроме того, в этой локации фиксируется сильный ветер (до 4 метров в секунду), а температура воздуха составляла по состоянию на 09:00 -5 градусов.

В Укргидрометцентре призвали учитывать такие метеорологические условия в Карпатах.

"Вот такая ситуация утром на горе Поп Иван. Будьте осторожны и обращайте внимание на прогнозы погоды при походах в горы", - говорится в сообщении.

На горе Поп Иван 10 октября морозно, держится снег и туман (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Обратим внимание, что в минувшее воскресенье, 8 октября, во время спуска с горы Говерла в Карпатах заблудились два человека. Спасатели помогли одному из них, а другого туриста обнаружили уже мертвым.

Напомним, что первый снег в карпатских горах выпал в субботу, 7 октября, а вчера в Карпатах ударил мороз до -6 градусов.

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