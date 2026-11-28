В субботу, 28 ноября, в Украине ожидаются небольшие морозы, в Закарпатье и юге плюсовая температура. Преимущественно без осадков, но местами возможен снег и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
В юго-западной части ночью умеренный, в Прикарпатье местами сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем в Карпатах небольшой снег. На остальной территории без осадков.
Температура днем 0-5° мороза, в Закарпатье 0-5° тепла. На юге Одесской области и в Крыму дожди, температура в течение суток 1-6° тепла.
В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем на побережье морей местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5° мороза, в Киеве 1-3° мороза.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой может быть нынешняя зима в Украине.