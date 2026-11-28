Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В юго-западной части ночью умеренный, в Прикарпатье местами сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем в Карпатах небольшой снег. На остальной территории без осадков.

Температура днем 0-5° мороза, в Закарпатье 0-5° тепла. На юге Одесской области и в Крыму дожди, температура в течение суток 1-6° тепла.

В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем на побережье морей местами порывы 15-20 м/с.

Фото: какой будет погода в Украине 28 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° мороза, в Киеве 1-3° мороза.