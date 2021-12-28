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У Карпатах через сильні снігопади можливі лавини

Автор: Ольга Белей

У Карпатах у вівторок, 28 грудня, очікуються сильні снігопади. Рятувальники попереджають про серйозну сніголавинну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"28 грудня, у зв'язку зі снігопадами, в горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди 28 грудня. В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовини і сніг до 20 сантиметрів.

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