У Карпатах стався землетрус

У Карпатах 4 червня було зафіксовано землетрус. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

Негативних наслідків землетрус не спричинив. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, 9 квітня на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, який міг поширитися на територію Одеської області. За класифікацією він належить до чутливих, хоча загрози для населення не несе.

Раніше повідомлялося, що у Грузії 25 травня о 01:43, недалеко від селища Казбегі (Регіон Мцхета-Мтіанеті) стався землетрус магнітудою 4,9.