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У Карпатах стався землетрус

Автор: Инна Собора

У Карпатах 4 червня було зафіксовано землетрус. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера.

Негативних наслідків землетрус не спричинив. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, 9 квітня на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, який міг поширитися на територію Одеської області. За класифікацією він належить до чутливих, хоча загрози для населення не несе.

Раніше повідомлялося, що у Грузії 25 травня о 01:43, недалеко від селища Казбегі (Регіон Мцхета-Мтіанеті) стався землетрус магнітудою 4,9.

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