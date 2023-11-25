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В Карпатах мороз до -11 и сильный туман (фото)

Карпаты, Суббота 25 ноября 2023 12:34
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В Карпатах мороз до -11 и сильный туман (фото) Фото: в Карпатах снег, мороз и туман (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах сегодня, 25 ноября, морозная. В горах наблюдается сильный туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На 08:20 на горе Поп Иван было облачно и туманно. Видимость снизилась до 50 метров. Ветер был юго-западный со скоростью 9 м/с.

Температура воздуха, по сообщениям спасателей, была на уровне -11 градусов.

В Карпатах мороз до -11 и сильный туман (фото)

Фото: в Карпатах снег, мороз и туман (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о непогоде. По прогнозам синоптиков, в течение 26-27 ноября на значительной территории Украины ожидаются сильные снегопады, гололедица, порывы ветра.

"Призываем всех граждан быть осторожными во время пребывания на улице. Водителей просим без необходимости не выезжать на собственных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, а также не планировать поездки на дальние расстояния", - говорится в сообщении.

При попадании в опасную ситуацию звонить по номеру 101 или 102.

Власти Киева сообщили жителям, что 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается непогода - снег и шквальный ветер. Поэтому въезд фур в столицу будет ограничен.

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