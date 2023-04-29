"Каролина" и "Даллас" вышли во второй раунд Кубка Стэнли: видео всех голов вечера НХЛ

Очередные матчи стартового раунда Кубка Стэнли-2023 позволили определить еще двух участников следующего. Ими стали "Каролина Харрикейнз" и "Даллас Старз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

"Каролина" гостила в Нью-Йорке. Тамошние "Айлендерс" сумели открыть счет в середине первого периода. Это Клаттербак классным броском из правой зоны завершил атаку островитян с участием Пулока и Сизикаса.

"Харрикейнз" нашли ответ на выпад "Нью-Йорка" только в третьей 20-минутке. В затяжной атаке каролинцев вовремя оказался на "пятаке" Ахо и точным добиванием перевел матч в овертайм. Уже там победу в поединке и серии выстрелом из нулевого угла принес Штястны.

А вот "Даллас" приступил к делу со старта. Уже в дебюте противостояния с "Миннесотой" Хинц мастерски обыграл защитника и попал в ближний угол. Еще две шайбы "Старз" оформили во втором периоде: Джонстон из центральной зоны замкнул передачу Дадонова, а Марчмент реализовал выход 1 в 0.

Размочить счет миннесотцы сумели в третьей 20-минутке, когда Гудро разобрался с вратарем на "пятаке". "Уайлд" пошли ва-банк и выпустили шестого полевого. Но реализовать свои возможности не смогли, а вместо этого пропустили от Доми в пустые ворота.

Итак, "Даллас" выиграл серию у "Миннесоты" (4:2). В следующем раунде "Старз" встретятся с победителем пары "Сиэтл" – "Колорадо", которые сыграют максимальные 7 матчей. Соперником "Каролины" будет сильнейший в противостоянии "Нью-Джерси" и "Рейнджерс".

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