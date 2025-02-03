"Карма она такая": генерал-майор запаса СБУ о ликвидации Саркисяна в Москве

Криминального авторитета времен Януковича, организатора "титушек" и основателя батальона "АрБАТ" Армена Саркисяна подорвали сегодня в Москве. Он был предателем Украины и его "настигла карма".

"Такая очень интересная тема. Почему? Потому что я категорический противник того, чтобы там кто-то у нас в Киеве с трибуны, например, сегодня вышел и сказал, что мы берем на себя ответственность, потому что мы его ликвидировали. Слушайте, карма она такая, знаете. Чтобы человек не делал, оно все равно потом прилетает. Рано или поздно", - сказал Ягун.

Он обратил внимание на бурную биографию Саркисяна, на то, откуда он происходит и какие шлейфы за ним могут висеть.

"Пусть разбирает эти завалы тот, кто в этом хочет заниматься. А остальным - предателям и коллаборационистам, пусть они просто подумают, что Москва - это большой город. И кирпич с 10-го этажа может в любой момент упасть. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что карма она такая вещь. И больше пользы будет, когда наши службы просто промолчат. Нет человека - проблема закончилась", - отметил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ подчеркнул, что все будут помнить Саркисяна "не как какого-то там выдающегося "бизнесмена", который возглавлял какую-то там федерацию бокса, а все будут его помнить как предателя, который в свое время предал страну, паспорт которой в кармане он имел".