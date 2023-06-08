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Карма в действии? Российский Владивосток накрыл ливень, город затопило (фото, видео)

Фото: Владивосток РФ накрыл сильнейший ливень 8 июня (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

Россиян во Владивостоке, очевидно, догнала карма из-за подрыва Каховской ГЭС. Город накрыл сильный ливень в четверг, 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Дождь в городе идет и сейчас. Местные власти уже ввели режим повышенной готовности в связи с тем, что 9 и 10 июня тоже ожидается продолжение осадков. Он будет действовать с 18.00 8 июня до 09.00 13 июня.

Вода сильно поднялась и судя по фото, автомобилистам остается явно не ездить, но плавать.

Из-за ливня также произошел обвал грунта под одним из городских мостов. Под натиском дождя не выдерживают и деревья.

Подрыв Каховской ГЭС

Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Украина уже вторые сутки борются с последствиями масштабного затопления в Херсонской области, которое охватило около 80 населенных пунктов. По данным на утро 8 июня затоплено уже 600 квадратных километров. В частности, в Николаеве уровень воды поднялся до исторического максимума.

Самая тяжелая ситуация на левом берегу Днепра, где люди не могут эвакуироваться, поскольку оккупанты банально не проводят эвакуацию и закрыли выезды. Интересно, что в ловушке оказались не только местные жители, но и часть захватчиков, которые были не осведомлены о планах подорвать станцию, поскольку они держались в секрете, для этого на оккупированных территориях даже "глушили" связь.

Известно, что вода и далее продолжит прибывать, а ее уровень начнет спадать после 20 июня. Подробнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 8 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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