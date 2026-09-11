Кардиоцентр получил оборудование на 2,5 млн грн: оно поможет безопасно перевозить пациентов

Новое оборудование для Кардиоцентра

По его словам, реализация проекта длилась около полугода.

"Международная поддержка имеет наибольшую ценность, когда она быстро превращается в реальную помощь пациентам. Именно это сегодня и произошло", - написал Озерянский.

Новое оборудование позволит более безопасно транспортировать как младенцев, так и взрослых пациентов в критически тяжелых состояниях.

Для медицинского транспорта передали:

дефибриллятор с монитором;

монитор (пациента);

аппарат искусственной вентиляции легких;

газовый анализатор с раскладными картриджами.

"Благодарю главу фонда "Сине-желтый крест" Линду Май, которая также является Почетным консулом Украины в Германии, за доверие и искреннюю помощь Украине в самые тяжелые времена. Отдельное спасибо директору Центра Георгию Маньковскому за всестороннюю поддержку этой инициативы на всех этапах развития", - добавил Озерянский.

Он также отмечает, что надеется, что передача нового оборудования станет началом дальнейшего сотрудничества и в будущем предстоит еще много совместных инициатив, которые помогут спасать жизнь украинцев.

Фонд передает помощь украинским больницам

Немецкий благотворительный фонд "Сине-желтый крест" системно поддерживает украинские медицинские учреждения. Кроме оборудования для Кардиоцентра, недавно в рамках гуманитарной миссии фонд передал помощь в отделения интенсивной терапии и реанимации малышей в разных городах: