RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов "Сыч"

Фото: в ГУР показали работу украинских дронов "Сыч" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка показала результаты работы отечественного дрона "Сыч". Беспилотник обнаруживает и сразу уничтожает вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Facebook.

На кадрах зафиксирована работа бойцов группы "Партизана" 9 департамента ГУР Минобороны. Благодаря украинским ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" воины обнаруживают и сразу уничтожают военные цели России.

Украинские "Сычи" уничтожают:

  • склады боекомплекта и топлива;
  • пункты управления;
  • места скопления и проживания захватчиков;
  • оборудование для связи и наблюдения;
  • автомобильный транспорт;
  • электроподстанции.

 

Дроны для ВСУ

На днях президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч отечественных дальнобойных дронов в этом году. Как отметили в правительстве, украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч ракет.

По словам главкома ВСУ Александра Сирского, Силы обороны в декабре поразили дронами более 54 тысяч целей противника.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что украинские дроны уже могут поражать цели на расстоянии до 1800 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиГУРОружие в УкраинеВойна в УкраинеДрони