Наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов "Сыч"

Дроны для ВСУ

На днях президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч отечественных дальнобойных дронов в этом году. Как отметили в правительстве, украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч ракет.

По словам главкома ВСУ Александра Сирского, Силы обороны в декабре поразили дронами более 54 тысяч целей противника.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что украинские дроны уже могут поражать цели на расстоянии до 1800 км.

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