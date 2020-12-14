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Карантинна допомога бізнесу: поліція попередила про шахраїв

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 20:44
Карантинна допомога бізнесу: поліція попередила про шахраїв
Фото: гроші (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З початку прийому заявок на отримання "карантинної" допомоги за виплатами в "Дію" звернулися понад 33 тисячі українців. Правоохоронці попереджають, що в країні активізувалися шахраї.

Про це повідомляють Кабінет міністрів та Національна поліція.

Як заявили в поліції, в мережі останнім часом побільшало випадків, коли інтернет-шахраї виманюють гроші під виглядом надання державних компенсаційних виплат. З початку грудня вже зафіксували близько 100 таких випадків.

"Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати", - розповіли правоохоронці.

Перейшовши за посиланням, пояснюють у поліції, громадяни мають змогу ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак потім шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо.

"Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам", - додали в поліції.

Щоб уникнути таких ситуації, правоохоронці рекомендують:

  • отримувати інформацію лише з офіційних джерел;
  • не переходити за сумнівними посиланнями;
  • не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім;
  • якщо ж особисту інформацію розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку;
  • у разі підозри шахрайських дій - негайно повідомляти правоохоронні органи.

Нагадаємо, сьогодні в роботі порталу "Дія" спостерігалися затримки, пов'язані з напливом бажаючих подати заявку на отримання матеріальної допомоги.

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