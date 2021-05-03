Для карантину: в українські школи закупили понад 400 тисяч гаджетів

Як зазначив заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, рік тому вчителі не мали такої можливості забезпечити рівень дистанційного викладання, як сьогодні.

"За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", - сказав він.

За даними Міносвіти, у школи вже закупили понад 400 тисяч одиниць техніки. У деяких київських школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.

Щоб карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у МОН також є розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тисячі уроків.

Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій.