Через карантин бюджет Києва недоотримав 2,5 млрд грн з початку року, - Кличко

Через карантинні обмеження бюджет Києва недоотримав понад 2,5 млрд грн з початку 2021 року.

"Торік місто недоотримало 5 мільярдів гривень надходжень в бюджет. За перший квартал цього року - вже понад 2,5 мільярди гривень. Це великі кошти. Але ми розуміємо, що життя і здоров’я людей залишаються ключовим пріоритетом", - повідомив Кличко.

За його словами, запроваджені карантинні обмеження дали результат і динаміка захворюваності в місті знизилася.

"Я можу сказати, що обмеження, які ми ввели: на проїзд в міському транспорті, закриття ресторанів та кафе, дали результати. І ми маємо на сьогодні значне зниження захворюваності в місті", - заявив він.

Водночас він закликав бути пильними і дотримуватись карантинних обмежень.

"Нам не можна впадати в ейфорію і вважати, що всі виклики вже позаду. Невдовзі будуть свята, Великдень. Я звернувся до всіх конфесій, якщо є можливість, проводити богослужіння в режимі онлайн. Якщо немає, дотримуватись ключових правил: температурний скринінг прихожан, одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення, дезинфекція приміщень і масковий режим", - підсумував Кличко.