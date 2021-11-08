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Майже як до карантину: авіатрафік над Україною відновився на 84%

Автор: РБК-Україна

В Україні за підсумками жовтня 2021 року аеронавігаційним обслуговуванням забезпечили 25 090 рейсів. Така кількість становить 83,8% від усього обсягу у жовтні 2019 року - до коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Минулого місяця поточного року українські авіакомпанії виконали 8 569 польотів (це на 12,6% менше, ніж у жовтні 2019 року), іноземні - 16 521 політ (на 18% менше, ніж у той же час до кризи).

Внутрішні польоти склали 3 116 рейсів (+16,2%), міжнародні – 12,66 тисячі рейсів (-12,4%), транзитні - 9 314 рейсів (-27,3%).

Глава Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрій Ярмак зазначив, що незабаром очікується зниження авіатрафіку у зв'язку із закінченням сезону відпусток.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ відновила авіарейси з Києва до Ніцци.

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