Карантин в Україні: в Раду пропускатимуть обмежену кількість журналістів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В пленарний тиждень журналістів пропускатимуть для роботи та спілкування з депутатами лише на третій поверх

В Раду пропускатимуть обмежену кількість журналістів у зв'язку з введенням карантину в Україні через коронавірус. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті

Так, планується, що в пленарний тиждень журналістів пропускатимуть для роботи та спілкування з депутатами лише на третій поверх.

"Загалом діятимуть обмеження: по одній знімальній групі від телеканалу. По одному кореспонденту від ЗМІ. На балкон преси також не пускатимуть. Лише у прес-центр", - повідомив співрозмовник агенства

Так, кулуари другого поверху будуть відкритими лише для народних депутатів та апарату ВР.

"Стихійних брифінгів, звичайно, не буде. Підходи у зоні брифінгів транслюватимуть, як і усі засідання комітетів", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Як зазначається, до 3 квітня буде обмежено допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВР усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату Ради, помічників-консультантів нардепів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.