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Карантин в Україні: по дві області в "червоній" та "жовтій" зонах, інші - "помаранчеві"

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 10:08
Карантин в Україні: по дві області в "червоній" та "жовтій" зонах, інші - "помаранчеві" Фото: в Україні більшість областей в "помаранчевій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні більшість областей України перебувають в "помаранчевій" зоні карантину. По дві області - в "жовтій" та "червоній" зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В "червоній" зоні карантину - Івано-Франківська та Рівненська області.

В "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська.

Всі інші області перебувають в "помаранчевій" зоні, але частина з них під загрозою введення локдауну. Зокрема, мова йде про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаїську, Одеську, Сумську, Харківську, Хмельницьку області.

Карантин в Україні: по дві області в &quot;червоній&quot; та &quot;жовтій&quot; зонах, інші - &quot;помаранчеві&quot;

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 39 620 людей - це максимум за весь час пандемії.

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