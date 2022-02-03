Карантин в Україні: по дві області в "червоній" та "жовтій" зонах, інші - "помаранчеві"
Фото: в Україні більшість областей в "помаранчевій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні більшість областей України перебувають в "помаранчевій" зоні карантину. По дві області - в "жовтій" та "червоній" зонах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В "червоній" зоні карантину - Івано-Франківська та Рівненська області.
В "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська.
Всі інші області перебувають в "помаранчевій" зоні, але частина з них під загрозою введення локдауну. Зокрема, мова йде про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаїську, Одеську, Сумську, Харківську, Хмельницьку області.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 39 620 людей - це максимум за весь час пандемії.