Карантин для протидії штаму "Дельта" почав сьогодні діяти: всі деталі

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити до України.

У разі відмови від тестування або позитивного результату експрес-тесту на кордоні буде відмовлено у в'їзді до України.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.

Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації.

Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися та оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.