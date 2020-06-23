Як карантин вплинув на елітну житлову нерухомість Києва

Під час карантину ринок житлової нерухомості взяв паузу. У той же час, не дивлячись на пандемію в I кварталі 2020 року на ринку нерухомості України ціни на житло піднялися майже на 8,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Держстату.

Яка нерухомість є найбільш привабливою для інвестування, які об'єкти найбільш ліквідні, мають високу вартість і мало залежать від поточної економічної та політичної ситуації?

Якщо мова йде про житлову нерухомість, то в першу чергу - це преміум-сегмент. Ціни на елітну нерухомість в Києві стабільно ростуть. Багато об'єктів, які позиціонують себе як елітні, не завжди відповідають високим вимогам, і вартість житла в них сильно просідає в кризові періоди, але по-справжньому унікальні будинки завжди коштують дорого.

Головна вимога до елітного будинку - це його локація, престижність району, наявність преміального сервісу, близькість до центру. У Києві найдорожча нерухомість розташована в історичному центрі, а район Липок традиційно вважається найпрестижнішою частиною міста.

Липки завжди притягували впливових людей. Історія цього району почалася 250 років тому з будівництва двох царських палаців - Маріїнського і Кловського. Тут селилися знатні дворяни, а пізніше багаті купці і промисловці. Так з'явилися аристократичні Липки з їх розкішними резиденціями. Зараз це район нової української еліти.

Починаючи з XlX століття, вартість нерухомості на Липках росла постійно. Навіть 150 років тому тут було простіше успадкувати будинок, ніж купити. Сьогодні ж поява нового будинку на Липках - величезна рідкість, тому ціни на житлову нерухомість тут були і будуть одними з найвищих в Україні.

Незважаючи на карантин, ситуацію з економікою і курсом валют, ціни на нерухомість на Липках за останні півроку не змінилися.

За інформацією ріелторських агентств, найдорожче пропозицію в цьому районі - квартири за адресою вул. Мазепи 11-а. Ціна метра тут доходить до 17 000 доларів. Можливо, настільки висока вартість пов'язана з видом на Дніпро. У скандальному будинку поруч з Маріїнським парком, за адресою вул. Грушевського 9-а, пропонуються квартири ціною до 12 000 доларів за кв. м. і вище, вартість залежить від якості ремонту.

«Печерські Липки - унікальні. Всі вищі органи державної влади зібрані на невеликій ділянці землі. Статусність, місце розташування і дефіцит ділянок визначає високу вартість житла. Нерухомість на Липках є цінністю, яка завжди зростає в ціні і надає абсолютно особливий статус людині», - розповідає Наталія Іванова, директор агентства нерухомості «Липки».

Нечисленні пропозиції житла на Липках є в будинках радянської і дореволюційної споруди. Вартість «квадрата» в середньому коливається від 4000 до 8000 доларів, Але в престижних, раритетних будинках, часто перевалює за 10 000 доларів.

Із сучасних проектів, в серці столиці будується єдиний будинок - Linden. Його вже встигли охрестити «мармуровий будинок» - через фасад, облицьований натуральним мармуром. Це сучасна будівля естетично вписано в історичний ландшафт легендарного району.

Унікальне розташування диктує високий рівень цін. Однак вартість «метра» в Lіnden становить помірні 5000-7 000 доларів за метр кв. Малоймовірно, що така ціна протримається довго, будівництва будинку наближається до завершення, а квартир в Linden не так вже й багато.

- На Липках вільних ділянок землі для будівництва сучасних будинків просто немає. Попит перевищує існуючу пропозицію. Виходячи з цього, можна з упевненістю сказати, що ціни на хорошу нерухомість на Липках найближчим часом будуть тільки, рости. Середня ціна за кілька років складе приблизно 10 000 доларів за квадрат, - коментує Сергій Панфілов, керівник відділу продажів Linden Luxury Residences.