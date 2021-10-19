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Карантин у Дніпрі: які заборони діють у громадських місцях

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Дніпро, Вівторок 19 жовтня 2021 16:24
Карантин у Дніпрі: які заборони діють у громадських місцях Фото: директор департаменту торгівлі та реклами міськради Андрій Пильченко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі у зв’язку з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки введено додаткові обмеження щодо діяльності суб’єктів господарювання. Зокрема, заборонено приймання відвідувачів закладам громадського харчування (бари, ресторани, кафе), торговельно-розважальним центрам, окрім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень, а також навинос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Також діє заборона на приймання відвідувачів у закладах торговельного і побутового обслуговування, окрім тих, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначені для продуктів харчування, пального, лікарських засобів, товарів гігієни, кормів, побутової хімії тощо. Діє заборона на роботу ринків, окрім продовольчих. А також на приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах.

"Водночас перелічені обмеження, окрім заборони діяльності непродовольчих ринків, не застосовуються за умови наявності як у відвідувачів, так і працівників негативного ПЦР-тесту або експрес-тесту чи документа, що підтверджує повний курс вакцинації", - розповів директор департаменту торгівлі та реклами міськради Андрій Пильченко.

Він також нагадав, що за порушення згаданих обмежень та правил карантину передбачені штрафні санкції. Для фізичних осіб - від 17 до 34 тис. грн, для юридичних - від 34 до 170 тис. грн. Оформлювати відповідні матеріали можуть як представники поліції, так і виконавчі органи міської ради.

З повним списком правил для "червоної" зони можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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