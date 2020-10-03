У Карабасі заявляють, що втрати армії Азербайджану перевищили 3 тисячі людей

Прес-секретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян заявив, що втрати азербайджанської армії в ході боїв уже перевищили 3 тисячі людей. Він посилається на дані розвідки.

Про це Погосян написав у своєму Facebook.

За його словами, велика частина тіл знаходиться в нейтральній зоні і для їх вивезення нічого не робиться.

"Розвідувальні дані свідчать, що число азербайджанських жертв вже перевищує 3 тисячі", - написав він у "Фейсбуці".

У той же час, представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованісян заявив, що втрати Азербайджена склали 540 осіб убитими, понад 700 поранених, 45 одиниць бронетехніки, 6 літаків (велика частина з яких була вражена не в повітрі), 3 вертольоти, 6 БПЛА.

Раніше повідомлялося, що число вірменських військових, які загинули в результаті бойових дій в Нагірному Карабаху, зросло до 157.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Вірменії заявив про готовність почати переговори з Азербайджаном.