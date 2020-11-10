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У Карабасі пояснили, чому погодилися припинити вогонь

Автор: Игорь Литвиненко

Президент самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки Араік Арутюнян пояснив, чому було прийнято рішення про припинення вогню. За його словами, у Крабаха не було сучасної зброї.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

За його словами, за 43 дні бойових дій вірменська сторона втратила контроль над Фізулінським, Джабраільским, Кубатлінским, Зангеланским, основною частиною Гадрутського району, частиною Мартунінського і Аскеранського районів, і над містом Шуші. Якби бойові дії тривали, за кілька днів або тижнів можна було втратити весь Карабах.

"Якби військові дії перейшли в тил, наслідки на передовій були б незворотні", - сказав Арутюнян.

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Він зазначив, що безпілотники завдавали великих втрат обороні Карабаху. При цьому він вважає, що за це повинні понести відповідальність усі, хто протягом останніх десятиліть не зміг забезпечити аналогічним озброєнням армію Карабаху.

"Я попереджав, що ми в вас потребуємо, я говорив про це 29 жовтня біля храму Казанчецоц, говорив, що Шуші в небезпеці", - звернувся Арутюнян до Вірменії.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі з президентами Азербайджану та Росії. Припинення вогню вступає в силу з 10 листопада.

Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

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