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В Карабах введуть російських миротворців, - Путін

Автор: Инна Собора

В зону конфлікту в Нагірному Карабасі будуть введені російські миротворці. Це випливає з заяви про припинення бойових дій, підписаному лідерами Вірменії, Азербайджану і Росії.

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Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Російські миротворчі сили будуть розміщені в Карабаху", - сказав він.

Як пише російський РБК, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Бойові дії там припиняються з 10 листопада.

Раніше Пашинян підтримав введення російських миротворців в Нагорний Карабах.

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