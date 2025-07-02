В капсуле были прах, ДНК и каннабис: космическая миссия завершилась катастрофой

Миссия, внезапно закончившаяся на дне океана

23 июня 2025 года немецкий аэрокосмический стартап The Exploration Company запустил свою капсулу Nyx с космической базы Ванденберг с помощью ракеты Falcon-9. Эта миссия, получившая название "Миссия выполнима", имела особый груз:

Человеческие останки и ДНК - более 166 умерших от компании Celestis, специализирующейся на мемориальных космических полетах.

Каннабис и семена - предоставленные проектом Martian Grow для изучения влияния микрогравитации на прорастание и устойчивость растений, что потенциально должно было бы помочь в исследованиях адаптации жизни к марсианской среде.

Хотя капсула успешно достигла орбиты и осуществила контролируемый вход в атмосферу, посадочные парашюты Nyx не развернулись.

Это привело к жесткому приводнению капсулы в Тихом океане 24 июня, в результате чего весь груз был потерян. Это был первый случай, когда The Exploration Company отправляла коммерческие грузы, общим весом около 300 кг.

Частичный успех, частичный провал

В своем заявлении The Exploration Company назвала этот полет "частичным успехом (частичным провалом)". Представители компании отметили:

Капсула успешно стартовала и обеспечила питание полезных грузов на орбите.

Она стабилизировалась после отделения от ракеты-носителя и восстановила связь.

Однако, связь была потеряна за несколько минут до приводнения.

Компания сейчас расследует причины сбоя и выразила извинения клиентам, которым она была доверена.

"Этот частичный успех отражает как амбиции, так и неотъемлемые риски инноваций" - говорится в заявлении, подчеркивая намерение учесть уроки для будущих полетов.

Вторая потеря космического груза

Для компании Celestis это уже второй случай потери груза. Предыдущий инцидент произошел в 2023 году, когда ракета с останками (прахом) покойного астронавта NASA Филиппа К. Чепмена взорвалась над Нью-Мексико.

Celestis опубликовала заявление, выразив соболезнования семьям погибших: "В ближайшие дни наша команда свяжется с каждой семьей отдельно, чтобы предложить поддержку и обсудить возможные следующие шаги".

Они также отметили, что, хотя вернуть капсулы невозможно, семьи могут найти спокойствие в мысли, что их близкие "были частью исторического путешествия, запущены в космос, облетели Землю и сейчас покоятся в бескрайних просторах Тихого океана, подобно традиционному и почитаемому захоронению в море".

Будущие амбиции: к МКС в 2028 году?

Эта последняя миссия была направлена на испытание ключевых технологий и проверку способности капсулы Nyx транспортировать грузы.

The Exploration Company надеется, что будущие версии капсулы смогут доставлять грузы на низкую околоземную орбиту (НОО), включая Международную космическую станцию (МКС) или ее преемников.

Компания планирует провести демонстрационный полет к МКС в 2028 году при поддержке Европейского космического агентства.

Несмотря на неудачу с парашютами, компания настроена двигаться вперед, используя приобретенный опыт для дальнейших инноваций в космических перевозках.