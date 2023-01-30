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Капитан "Торонто" отметил гроссмейстерский юбилей в НХЛ двумя ассистами: видео

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Торонто, Понедельник 30 января 2023 11:28
Капитан "Торонто" отметил гроссмейстерский юбилей в НХЛ двумя ассистами: видео Фото: Джон Таварес провел 1000 матчей в сильнейшей лиге мира (facebook.com/torontomapleleafs)
Автор: Антон Федорцив

Топ-тройку звезд игрового вечера в Национальной хоккейной лиге возглавил центрфорвард "Торонто Мейпл Лифс" Джон Таварес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

32-летний капитан "Мейпл Лифс" провел 1000-й матч в карьере против "Вашингтона". Партнеры с помощью ветерана разгромили гостей из американской столицы (5:1).

"Кэпиталз" открыли счет в стартовом периоде. Однако, во второй 20-минутке "Торонто" забросил 4 ответные шайбы усилиями Бантинга, Райлли, Нюландера и Энгваля. В первых двух голевых комбинациях принял участие и Таварес.

Уроженец канадской провинции Онтарио дебютировал в лиге в сезоне 2009/10. После драфта он провел 9 сезонов в составе "Нью-Йорк Айлендерс". Перед кампанией 2018/19 Таварес переехал в Торонто. Со сборной Канады центрфорвард триумфовал на Олимпиаде-2014.

Благодаря домашней победе "Мейпл Лифс" закрепились на 2-й строчке Атлантического дивизиона НХЛ. "Вашингтон" же остался на 4-й позиции в дивизионе Метрополитен. Однако вскоре обойти "Кэпиталз" могут "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В топ-3 звезд дня также попали форвард "Каролины" Себастьян Ахо и защитник "Торонто" Морган Райлли. Финн заброшенной шайбой помог обыграть "Бостон" (4:1) на домашнем льду. Тем временем второй оформил первый персональный гол сезона.

К слову, накануне форвард "Сан-Хосе" Кутюр возглавил топ-тройку звезд с пятью пунктами против "Питтсбурга".

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