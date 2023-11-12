Капитан "Сент-Луиса" с хет-триком и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Опытный канадец заложил основу разгромной победы над "Колорадо" (8:2). Он забросил три шайбы и отдал результативную передачу.

В стартовом периоде Шенн отличился дважды. Сначала он подставил клюшку под бросок Круга от синей линии, а затем протолкнул "диск" в ворота после сольного Саада. Третью шайбу "Блюз" оформил тот же Круг.

Во второй 20-минутке команды обменялись голами (Бучневич, Рантанен). А в третьем периоде Шенн принял участие в еще одной комбинации с россиянином в роли финишера. Хет-трик же центрфорвард оформил в большинстве "Сент-Луиса", доведя счет до 6:1. Следующие шайбы уже не изменили статус-кво.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Эдмонтона" Зак Хайман и уже упоминавшийся нападающий "Блюз" Павел Бучневич. Оба оформили хет-трики. Первый стал главным действующим лицом победы над "Сиэтлом" на выезде (4:1).

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