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Капітан збірної України з біатлону достроково завершила сезон

Новини » Спорт    18.02.2019 - 16:31
Капітан збірної України з біатлону достроково завершила сезон
Фото: Олена Підгрушна (facebook.com/biathlon.com.ua)

Спортсменці поставили невтішний діагноз

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна змушена достроково завершити виступи у сезоні-2018/19. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Таке рішення спорсменка змушена була прийняти на підставі результатів комплексного медичного огляду, проведеного в Києві минулого тижня. Діагноз, поставлений лікарями невтішний: гостра стадія міокардиту – запалення сердцевого м’язу. 

Проблеми зі здоров’ям у Олени виникли, як результат перенесеного захворювання в січні цього року. Діагностувати захворювання в умовах виступів на етепах Кубку світу було неможливо. Після того, як Підгрушна провела три гонки після хвороби в умовах погіршеного самопочуття, було прийнято рішення відправити спортсменку на додаткове обстеження для з’ясування причин нездужання. В результаті УЗІ, а після й МРТ підтвердили діагноз, що виключає продовження виступів у поточному сезоні.

На данный момент Олена Підгрушна йде другою з українок в загальному заліку Кубку світу, займаючи 36 рядок тоталу.

Нагадаємо, Підгрушна також достроково завершувала попередній сезон, однак завершення кар'єри не входить в її плани.

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