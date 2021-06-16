Капітан "Реала" Серхіо Рамос пішов з клубу. Він відіграв у Мадриді 16 років

Клуб повідомив, що в четвер, 17 червня, відбудеться прощальна прес-конференція Рамоса за участю президента Флорентіно Переса.

ЗМІ зазначають, що новий головний тренер "Реала" Карло Анчелотті намагався переконати Рамоса залишитися і підписати новий контракт, але 35-річний центральний захисник хоче спробувати нове у своїй кар'єрі.

Де буде далі грати іспанець поки невідомо.

Серхіо Рамос перейшов в" Реал "влітку 2005 року з"Севільї". З тих пір він став основним футболістом і лідером мадридської команди, а після відходу воротаря Ікера Касільяса - капітаном. На рахунку Рамоса 671 матч і 101 гол за "Реал".

Разом з мадридцями захисник п'ять разів виграв Чемпіонат Іспанії і чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів. На його рахунку ряд найважливіших голів, забитих з гри і пенальті.