RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Капітан "Реала" Серхіо Рамос пішов з клубу. Він відіграв у Мадриді 16 років

Автор: Роман Тверденко

Захисник і капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос залишає клуб. Він відіграв у ньому 16 років.

Про це повідомив офіційний сайт "Реала".

Клуб повідомив, що в четвер, 17 червня, відбудеться прощальна прес-конференція Рамоса за участю президента Флорентіно Переса.

ЗМІ зазначають, що новий головний тренер "Реала" Карло Анчелотті намагався переконати Рамоса залишитися і підписати новий контракт, але 35-річний центральний захисник хоче спробувати нове у своїй кар'єрі.

Де буде далі грати іспанець поки невідомо.

Серхіо Рамос перейшов в" Реал "влітку 2005 року з"Севільї". З тих пір він став основним футболістом і лідером мадридської команди, а після відходу воротаря Ікера Касільяса - капітаном. На рахунку Рамоса 671 матч і 101 гол за "Реал".

Разом з мадридцями захисник п'ять разів виграв Чемпіонат Іспанії і чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів. На його рахунку ряд найважливіших голів, забитих з гри і пенальті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал