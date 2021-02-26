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Капітан Реала Серхіо Рамос продовжить контракт. Він міг піти з клубу

Новость на русском → Мадрид, П'ятниця 26 лютого 2021 21:58
Капітан Реала Серхіо Рамос продовжить контракт. Він міг піти з клубу Фото: Серхіо Рамос (mundodeportivo.com)
Автор: Роман Тверденко

Захисник і капітан мадридського Реала Серхіо Рамос підпише новий контракт з клубом. Угода буде розрахована до літа 2023 року.

Про це повідомляє іспанське видання El Espanyol.

За даними журналістів, за новим дворічним контрактом, центральний захисник буде отримувати 12 мільйонів євро в рік. Його зарплату уріжуть на 10% у зв'язку з коронавірусом, який призвів до істотного урізання доходів клубу.

Також відомо, що у Рамоса не було пропозицій від інших клубів і варіант залишитися в Реалі був фактично єдиним. Колишня угода лідера команди закінчується найближчим літом і з січня він мав право спілкуватися з іншими клубами і підписати попередню угоду з ними для вільного трансферу в міжсезоння.

протягом останніх двох років ЗМІ писали про можливості відходу Серхіо Рамоса з клубу. У нього нібито зіпсувалися відносини з президентом Реала Флорентіно Переса. Повідомлялося, що у гравця були варіанти продовження кар'єри в Китаї.

Серхіо Рамос є гравцем мадридського Реала з 2005 року, після переходу з Севільї за 27 мільйонів євро. На рахунку 34-річного центрального захисника 668 матчів за Реал у всіх турнірах, 100 голів і 40 результативних передач.

Нагадаємо, що в середу мадридський Реал таки зміг дотиснути Аталанту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 1:0. При цьому з початку першого тайму італійці грали у меншості.

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