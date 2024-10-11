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Капитан "Лос-Анджелеса" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Баффало, Пятница 11 октября 2024 12:44
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Капитан "Лос-Анджелеса" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Анже Копитар громко начал новый сезон (x.com/LAKings)
Автор: Антон Федорцив

Медиадепартамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитара первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Форвард фактически самостоятельно вырвал волевую победу над "Баффало" (3:1). Он оформил три шайбы в течение финального периода противостояния.

"Сейбрз" могли открыть счет еще в середине первой 20-минутки, но Маклауд не обыграл Кемпера во время исполнения буллита. В свою очередь шайбу Бенсона отменили из-за офсайда. Наконец под занавес второго периода Так реализовал выход 1 в 0 после перехвата в меньшинстве.

Далее за дело взялся Копитар. 37-летний словенец в первой же атаке третьей 20-минутки из центральной зоны замкнул передачу Лаферьера. Затем он мощно бросил из левой зоны при численном преимуществе "Кингз". А на десерт расписался в пустых воротах "Баффало".

В тройку звезд вечера также попали вингер "Юты" Дилан Гантер и форвард "Сан-Хосе" Маклин Селебрини. Первый оформил дубль с победной шайбой в дополнительной пятиминутке против "Айлендерс" (5:4 ОТ). Второй освятил дебют под эгидой НХЛ шайбой и ассистом против "Сент-Луиса" (4:5 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

Капитан &quot;Лос-Анджелеса&quot; с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне голкипер "Монреаля" Монтембо возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Торонто".

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