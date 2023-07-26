Капитан "Ливерпуля" договорился о переходе в чемпионат Саудовской Аравии

Опытный хавбек скоро пополнит звездный десант на Ближнем Востоке. 33-летний англичанин решился покинуть "Энфилд".

Хендерсон согласовал контракт на три года с "Аль-Иттифаком". Инициатором перехода капитана "красных" стал новый наставник аравийцев – Стивен Джеррард. Легенда "Ливерпуля" убедила владельцев в целесообразности покупки своего наследства в команде за 12 млн евро плюс бонусы.

Воспитанник "Сандерленда" Хендерсон провел в составе мерсисайдцев 12 сезонов. За это время хавбек завоевал с "Ливерпулем" все возможные трофеи. Он стал чемпионом Англии, побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, Кубке английской лиги, триумфовал в Лиге чемпионов 2018/19, выиграл Суперкубок УЕФА и победил в Клубном чемпионате мира.

Сезон 2022/23 "Аль-Иттифак" завершил на 7-й строчке Профессиональной лиги. В летнее трансферное окно даммамцы еще не подписывали новичков. Слухи связывают с командой Джеррарда нападающих Дембеле, Морату и многих других.